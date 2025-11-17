Перевез наркотики из Днепра и продал в Краматорске: уроженца Константиновки могут отправить «за решетку»

Обыски у фигуранта дела. Фото: прокуратура

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении уроженца города Константиновка по факту незаконного приобретения и хранения и сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В июле 2025 года мужчина решил заработать на продаже психотропов. Он арендовал в Днепре квартиру, которую обустроил под тайник, где хранил приобретенные PVP, амфетамин и мефедрон.



Реализуя план организации межрегиональной поставки, часть веществ он перевез поездом в город Краматорск. Там он нашел покупателя среди местных жителей и продал ему один пакет PVP за 100 тысяч гривен.



Правоохранители разоблачили и прекратили его противоправную деятельность. В ходе санкционированных обысков по местам хранения наркотиков обнаружили около 2,2 килограмма психотропных веществ общей стоимостью на «черном рынке» в 4,4 миллиона гривен. Также изъяли денежные средства, весы и фасовочные пакеты.



Сейчас фигурант находится под стражей. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко