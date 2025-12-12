Зеленский раскрыл детали плана США по окончанию войны: гарантии, демилитаризация и численность ВСУ

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
12 декабря 2025, 06:04

Украина и Соединенные Штаты активизировали работу над тремя ключевыми документами будущей архитектуры послевоенной безопасности и урегулирования. Один из них — гарантии безопасности, которые должны стать основой нового формата отношений Украины с США и НАТО после негативного опыта Будапештского меморандума и многократных нарушений Россией своих международных обязательств.

В рамках последнего раунда переговоров украинская и американская команды обсудили проект документа, а также позиции, касающиеся прекращения огня, возможных перемещений российских войск, демилитаризованных зон и условий проведения выборов в Украине. Некоторые детали плана от США озвучил и прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой 11 декабря.

Гарантии безопасности: ключевой документ будущей архитектуры защиты

По словам Зеленского, переговоры с американской делегацией прошли конструктивно. В состав команды США вошли, Марко Рубио, Пит Хегсет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генералы Джек Кин и Гринкевич, Джош Груэнбаум. Также дистанционно документ представлял глава НАТО Марк Рютте.

Главная цель — исключить повторное вторжение России

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности должны содержать конкретные механизмы реагирования на возможную новую агрессию РФ:

«Важно, чтобы в документе были ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова».

Украина настаивает, что в отличие от Будапештского меморандума, новый документ должен быть юридически и политически действенным.

Территориальные элементы плана: что предлагают США

Согласно словам Зеленского, предложенный США вариант подразумевает, что Россия должна выйти из:

  • отдельных районов Харьковской области;
  • отдельных районов Сумской области;
  • участков Днепропетровской области, где российские войска сейчас тоже присутствуют.

Эти позиции находятся на стадии обсуждения. По Донецкой области согласованной формулы пока нет. По Херсонской и Запорожской областям в документе указано, что РФ «не отходит», а стороны остаются на текущих позициях:

«Стоим, где стоим. Это сегодня так», — отметил Зеленский.

Этот пункт Киев считает проблемным и требует дальнейших переговоров.

Демилитаризованная зона и риски инфильтрации

Американская сторона предлагала создать демилитаризованную или «свободную экономическую» зону, где:

  • отсутствуют войска обеих сторон;
  • присутствуют только гражданские и полиция.

Опасения Украины

Зеленский публично поставил вопрос о том, что будет защищать эту зону от инфильтрации российских сил:

«Если одни войска должны отходить, а другие остаются стоять, что сдержит российские войска от того, чтобы они пошли дальше? Или под видом гражданских не взяли зону под контроль?».

Киев подчеркивает: компромисс должен быть справедливым, с реальными средствами контроля и предотвращения повторной агрессии.

Вооруженные силы Украины в будущем соглашении

Еще в 2022 году отдельные международные предложения предполагали ограничение ВСУ до 40–50 тысяч человек. Однако этот пункт был пересмотрен.

В документе США закреплена нынешняя реальная численность — 800 тысяч украинских военных.

«Мы достаточно доработали этот пункт», — отметил Зеленский.

Это означает, что Украина сохраняет значительную оборонную мощь даже в условиях потенциального мирного соглашения.

Возможность выборов в Украине: условие — прекращение огня

Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть проведение выборов, если этого ожидают США и лично президент Трамп.

Но ключевым условием является полное прекращение огня на период кампании.

«Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня — как минимум на период избирательного процесса и голосования», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что обеспечить такую паузу могут только США: «Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу».

Донецкая область: самая конфликтная часть переговоров

Украина ознакомилась с предложениями США (которые отражают и позиции России), но:

  • предложения не соответствуют интересам Украины, по словам Зеленского;
  • переговоры будут продолжены.

Когда обсуждается возможный отвод сил на 5–10 км, президент подчеркивает: если одна сторона отходит, то такая же формула должна действовать и для другой.

Это один из узловых вопросов будущего соглашения.

Переговоры продолжаются, решений пока нет

Мирный план США — это не финальный документ, а основа для дальнейших сложных обсуждений. Переговоры между Киевом и Вашингтоном продолжаются, и в ближайшее время стороны рассчитывают выйти на более конкретное понимание параметров безопасности и политического урегулирования.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме отметила относительно войны России против Украины, что президент США Дональд Трамп «чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта».

«Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта. Он устал от встреч, которые проводятся только ради встреч. Он не хочет больше разговоров, он хочет действий», — сказала она.

Ранее в Кремле заявили, что пока нет компромиссного варианта мирного плана.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

