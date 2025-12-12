Зеленський розкрив деталі плану США щодо закінчення війни: гарантії, демілітаризація та чисельність ЗСУ

Україна та Сполучені Штати активізували роботу над трьома ключовими документами майбутньої архітектури післявоєнної безпеки та врегулювання. Один із них — гарантії безпеки, які мають стати основою нового формату відносин України із США та НАТО після негативного досвіду Будапештського меморандуму та багаторазових порушень Росією своїх міжнародних зобов'язань.



В рамках останнього раунду переговорів українська та американська команди обговорили проєкт документа, а також позиції щодо припинення вогню, можливих переміщень російських військ, демілітаризованих зон та умов проведення виборів в Україні. Деякі деталі плану від США озвучив та прокоментував президент України Володимир Зеленський під час спілкування із пресою 11 грудня.

Гарантії безпеки: ключовий документ майбутньої архітектури захисту

За словами Зеленського, переговори з американською делегацією пройшли конструктивно. До складу команди США увійшли, Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Джек Кін та Гринкевич, Джош Ґруенбаум. Також дистанційно документ представляв голова НАТО Марк Рютте.

Головна мета — виключити повторне вторгнення Росії

Зеленський наголосив, що гарантії безпеки повинні містити конкретні механізми реагування на можливу нову агресію РФ:



«Важливо, щоб у документі були відповіді на те, що найбільше непокоїть українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову».



Україна наполягає, що на відміну від Будапештського меморандуму, новий документ має бути юридично та політично дієвим.



Територіальні елементи плану: що пропонують США



За словами Зеленського, запропонований США варіант має на увазі, що Росія має вийти з:

окремих районів Харківської області;

окремих районів Сумської області;

дільниць Дніпропетровської області, де російські війська зараз також присутні.

Ці позиції перебувають у стадії обговорення. Щодо Донецької області узгодженої формули поки немає. По Херсонській та Запорізькій областях у документі зазначено, що РФ «не відходить», а сторони залишаються на поточних позиціях:

«Стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так», — зазначив Зеленський.

Цей пункт Київ вважає проблемним та потребує подальших переговорів.

Демілітаризована зона та ризики інфільтрації

Американська сторона пропонувала створити демілітаризовану або «вільну економічну» зону, де:

відсутні війська обох сторін;

присутні лише цивільні та поліція.

Побоювання України

Зеленський публічно порушив питання про те, що захищатиме цю зону від інфільтрації російських сил:



«Якщо одні війська мають відходити, а інші залишаються стояти, що дотримає російських військ від того, щоб вони пішли далі? Чи під виглядом цивільних не взяли зону під контроль?».



Київ наголошує: компроміс має бути справедливим, із реальними засобами контролю та запобігання повторній агресії.

Збройні сили України у майбутній угоді

Ще 2022 року окремі міжнародні пропозиції передбачали обмеження ЗСУ до 40–50 тисяч осіб. Однак цей пункт було переглянуто.



У документі США закріплено нинішню реальну чисельність — 800 тисяч українських військових.



«Ми достатньо доопрацювали цей пункт», — зазначив Зеленський.



Це означає, що Україна зберігає значну оборонну міць навіть за умов потенційної мирної угоди.



Можливість виборів в Україні: умова — припинення вогню



Зеленський заявив, що Україна готова розглянути проведення виборів, якщо на це очікують США і особисто президент Трамп.



Але ключовою умовою є припинення вогню на період кампанії.



«Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню — як мінімум на період виборчого процесу та голосування», — сказав Зеленський.



Він наголосив, що забезпечити таку паузу можуть лише США: «Америка має поговорити з російською стороною з цього приводу».

Донецька область: найконфліктніша частина переговорів

Україна ознайомилася із пропозиціями США (які відображають і позиції Росії), але:

пропозиції не відповідають інтересам України, за словами Зеленського;

переговори буде продовжено.

Коли обговорюється можливе відведення сил на 5–10 км, президент наголошує: якщо одна сторона відходить, то така сама формула має діяти і для іншої.

Це одне із вузлових питань майбутньої угоди.

Переговори продовжуються, рішень поки немає

Мирний план США — це не фінальний документ, а основа подальших складних обговорень. Переговори між Києвом та Вашингтоном продовжуються, і найближчим часом сторони розраховують вийти на конкретніше розуміння параметрів безпеки та політичного врегулювання.



Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу в Білому домі зазначила щодо війни Росії проти України, що президент США Дональд Трамп «надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту».



«Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту. Він втомився від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей. Він не хоче більше розмов, він хоче дій», — сказала вона.



Раніше в Кремлі заявили, що поки що немає компромісного варіанту мирного плану.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй