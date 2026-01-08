Царев признал участие российской армии на Донбассе до 2022 года

Бывший народный депутат Олег Царев.

Коллаборант и бывший народный депутат Олег Царев признал, что российская армия участвовала в боевых действиях на Донбассе ещё до 2022 года. Ранее Кремль отрицал присутствие своих войск, а Путин утверждал, что в Украине идёт «гражданская война».



Соответствующий фрагмент с признанием Царева опубликовал украинский журналист Денис Казанский.



«Были операции, где участвовала российская армия», — заявил коллаборант.



Казанский подчеркнул, что со временем оккупанты и их пособники перестанут скрывать правду и будут признавать факты вторжения.



«Как я и предсказывал, со временем они перестанут врать и признали, что вторжение РФ на Донбасс началось ещё в 2014 году», — отметил журналист.

Напомним, в октябре 2023 года Царев пережил покушение: в него стреляли в ялтинском санатории имени Кирова на временно оккупированном полуострове. Ранее, в мае 2022 года, Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»