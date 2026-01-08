Армия РФ нанесла удар по Херсону: поврежден дом, ранены четыре человека

Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская ГВА

8 января около 06:30 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



В результате атаки ранены четыре человека: женщины 39 и 44 лет, а также мужчины 33 и 47 лет. Они получили взрывные травмы и контузии. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько уточнил, что под ударом оказался жилой квартал города.



Поврежден многоквартирный дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко