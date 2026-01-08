Армия РФ нанесла удар по Херсону: поврежден дом, ранены четыре человека

8 января около 06:30 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.
В результате атаки ранены четыре человека: женщины 39 и 44 лет, а также мужчины 33 и 47 лет. Они получили взрывные травмы и контузии. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько уточнил, что под ударом оказался жилой квартал города.
Поврежден многоквартирный дом.
Напомним, что 7 января «шахеды» массированно атаковали Кривой Рог, в результате чего в городе повреждены предприятия и ранены восемь человек.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко