Армия РФ нанесла удар по Херсону: поврежден дом, ранены четыре человека
08 января 2026, 11:57

Армия РФ нанесла удар по Херсону: поврежден дом, ранены четыре человека

Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская ГВА Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская ГВА

8 января около 06:30 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

В результате атаки ранены четыре человека: женщины 39 и 44 лет, а также мужчины 33 и 47 лет. Они получили взрывные травмы и контузии. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько уточнил, что под ударом оказался жилой квартал города.

Поврежден многоквартирный дом.

Напомним, что 7 января «шахеды» массированно атаковали Кривой Рог, в результате чего в городе повреждены предприятия и ранены восемь человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

