Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven и начала поставки Gravehawk

Великобритания официально подтвердила передачу Украине 13-ти зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Raven. Об этом сообщает профильное издание UK Defence Journal.



Отмечается, что системы Raven предназначены для прикрытия подразделений вблизи линии фронта. Они способны эффективно противодействовать беспилотникам, а также самолетам и вертолетам, действующим на малых и средних высотах.

Помимо этого, Лондон начал поставки Украине комплексов ПВО Gravehawk. На данный момент украинская сторона уже получила две такие системы, а в перспективе планируется передать еще 15 комплексов.



Gravehawk предназначены для защиты от дальнобойных воздушных атак и используются для прикрытия критической инфраструктуры и крупных городов. Эти системы призваны усилить эшелонированную систему противовоздушной обороны и снизить угрозу ракетных и авиационных ударов по тыловым регионам страны.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»