Запорожье пережило блэкаут: инфраструктура работала на генераторах
08 января 2026, 10:15

Запорожье пережило блэкаут: инфраструктура работала на генераторах

Вечером 7 января около 22:00 Запорожье и область полностью осталась без электроснабжения. Причиной масштабного блэкаута стали российские удары по энергетической инфраструктуре, нанесенные ракетами и БПЛА.

Критически важные объекты — больницы, насосные станции водоснабжения, котельные и объекты теплоснабжения — были оперативно переведены на резервные генераторы. Медицинские учреждения продолжили работу в автономном режиме.

Из-за отсутствия электроэнергии возникли перебои со связью и системой оповещения: воздушные сирены могли быть не слышны, информирование населения осуществлялось через громкоговорители.

Базовые станции мобильной связи работали от аккумуляторов, рассчитанных в среднем до 8 часов, поэтому жителям рекомендовали по возможности экономить заряд устройств и пользоваться связью только при необходимости.

Насосные станции водоснабжения временно обесточились, что привело к перебоям в подаче воды. Вода начала поэтапно появляться уже к 00:13 8 января.

Железнодорожные вокзалы и городской транспорт были запитаны от генераторов, движение поездов осуществлялось на тепловозной тяге.
К 05:00 утра 8 января запорожские энергетики восстановили электроснабжение основных объектов.

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что международные партнеры помогли обеспечить регион альтернативными источниками питания для поддержки критической инфраструктуры.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в целом в течение суток оккупационные войска нанесли 698 ударов по 30 населенным пунктам Запорожской области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

