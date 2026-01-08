В НГУ показали, как украинские спецназовцы провели штурм и ликвидировали опорный пункт армии РФ в Родинском

Бойцы спецподразделения «Омега-Запад» провели штурм укрепленного опорного пункта ВС РФ в городе Родинское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 14-й оперативной бригады НГУ, опубликовав видео операции.
Огневое прикрытие и поддержку операции обеспечивали бойцы 14-й бригады и батальона имени Сергея Кульчицкого НГУ.
«Оккупанты пытались забаррикадироваться внутри, но после применения мин ТМ и дерзкого захода штурмовых групп упираться было уже некому», – отметили в бригаде.
В результате Силы обороны Украины зачистили опорный пункт и уничтожили захватчиков. Также взяли в плен российского военного.
Напомним, что в ССО показали, как зачистили позицию и взяли в плен российских военных на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко