Митрополит Арсений отказался от хирургического вмешательства

Митрополит Арсений. Фото: Свято-Успенская Святогорская лавра

Митрополита Арсения 6 января из следственного изолятора никуда вывозить не стали — и в ближайшее время этапирование не планируется. Об этом стало известно после вмешательства стороны защиты, сообщается на сайте Свято-Успенской Святогорской лавры.



Адвокаты подали официальное заявление в медицинское учреждение, уведомив его об отказе владыки Арсения от оперативного вмешательства на данном этапе. Защита подчеркнула, что митрополиту в первую очередь необходимо длительное лечение в условиях стационара и последующая реабилитация.



Лишь после этого возможно проведение операции — в профильной медицинской клинике в Киеве. Именно после этих действий адвокатам удалось предотвратить вывоз митрополита Арсения из СИЗО.



Также сообщается, что 5 января Днепровский апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении жалоб на решение Чечеловского районного суда от 6 декабря.

Тогда суд постановил продлить содержание владыки Арсения под стражей еще на 60 суток. Следующее судебное заседание в Чечеловском суде назначено на 13:30 вторника, 13 января.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Игоря Яковенко, более известного как митрополит Арсений, обвиняют в распространении информации о блокпостах Сил обороны Украины на территории Краматорского района, в который входит Святогорская громада. Также ему инкриминируют отрицание причастности российских военных к массированным обстрелам Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»