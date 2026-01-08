Фото: СВРУ

Выручка российских нефтяных компаний продолжает резко сокращаться из-за падения цен на сорт Urals, который продается почти на 50% дешевле Brent. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



По итогам недели до 4 января средний экспортный доход РФ от нефти упал на $959 млн за неделю — минимум со времени полномасштабной войны против Украины. По сравнению с началом октября доходы снизились на 35%, а с начала декабря — на 15%.



Кроме того, российские компании сталкиваются с проблемами в сфере информационной безопасности: 29% не имеют собственного штата специалистов, а у 42% возникают трудности с наймом. Основные сложности — низкая квалификация сотрудников, высокие затраты на инфраструктуру и перенос данных.



Экономические трудности влияют и на другие сферы: рост внутреннего туризма в РФ замедляется, ограничена мобильная связь на Камчатке, а из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла» введены ограничения на транзит энергоресурсов в Калининградскую область.



В Татарстане и Ставрополе фиксируются проблемы в образовании и рост цен на бытовые товары. Система образования страдает от нехватки кадров, падения результатов выпускников и массового оттока молодых педагогов.



При этом РФ остаётся ключевым инвестором белорусской экономики, хотя падение доходов и санкции давят на финансовую и социальную стабильность региона.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»