Выручка российских нефтяных компаний упала почти на 50% — СВР
08 января 2026, 11:44

Выручка российских нефтяных компаний продолжает резко сокращаться из-за падения цен на сорт Urals, который продается почти на 50% дешевле Brent. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По итогам недели до 4 января средний экспортный доход РФ от нефти упал на $959 млн за неделю — минимум со времени полномасштабной войны против Украины. По сравнению с началом октября доходы снизились на 35%, а с начала декабря — на 15%.

Кроме того, российские компании сталкиваются с проблемами в сфере информационной безопасности: 29% не имеют собственного штата специалистов, а у 42% возникают трудности с наймом. Основные сложности — низкая квалификация сотрудников, высокие затраты на инфраструктуру и перенос данных.

Экономические трудности влияют и на другие сферы: рост внутреннего туризма в РФ замедляется, ограничена мобильная связь на Камчатке, а из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла» введены ограничения на транзит энергоресурсов в Калининградскую область.

В Татарстане и Ставрополе фиксируются проблемы в образовании и рост цен на бытовые товары. Система образования страдает от нехватки кадров, падения результатов выпускников и массового оттока молодых педагогов.

При этом РФ остаётся ключевым инвестором белорусской экономики, хотя падение доходов и санкции давят на финансовую и социальную стабильность региона.

Ранее Южное командование ВС США опубликовало видео абордажа нефтяного танкера «теневого флота» РФ, а президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект по усилению санкций против России.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Россия
Выручка нефтяных компаний РФ падения цен на сорт Urals экспортный доход от нефти
служба внешней разведки Украины

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
