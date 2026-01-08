Украинская авиация нанесла удар по больнице в Купянске, где оккупанты находились в окружении

Момент «прилета» по зданию с оккупантами в Купянске.

Украинская авиация нанесла удары по зданию больницы в городе Купянск, где российские войска оказались в окружении. Об этом сообщили пилоты Воздушных сил ВСУ в блоге «Соняшник».



В публикации подчеркивается, что вокруг больницы располагалось большое количество украинских позиций, что сделало планирование и выполнение удара максимально эффективным.

Последствия удара по зданию с оккупантами в Купянске.

«Этот маневр демонстрирует настоящую мастерство наших пилотов», — отмечается вместе с видеокадрами удара.



Аэроразведка зафиксировала российских военных внутри здания больницы, которые находились в окружении украинских сил. Оккупанты были вынуждены выходить на улицу, чтобы набирать снег в ведра для растопки из-за нехватки воды и провизии.

Архив кадров российско-украинской войны WarArchive подтвердил попадание двух высокоточных бомб по зданию больницы. Геолокация показала, что удары пришлись именно по городу Купянск, Харьковской области.

Удар української авіації по оточеним російським військовим у центральній лікарні Куп'янська. Харківщина

Щоб сидіти в лікарні, треба мати талончики, кацапські підори!) pic.twitter.com/doipobME6x — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) January 8, 2026

Этот удар является частью системной работы Воздушных сил ВСУ по нейтрализации оккупантов в зоне окружения и сохранению контроля над ключевыми территориями Харьковщины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»