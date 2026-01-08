Для жителей Донецкой и Луганской областей: МВД Украины анонсировало встречу с семьями пропавших без вести

Иллюстративное фото

Министерство внутренних дел Украины информирует жителей Донецкой и Луганской областей о проведении встречи с семьями пропавших без вести и военнопленных.



Во вторник, 13 января 2026 года, в 12:00 состоится встреча с родственниками лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также с семьями пленных украинских защитников.



Мероприятие пройдет в рамках деятельности региональной рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Работу группы возглавляет представитель Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Донецкой области Константин Черников.



В ходе встречи представители профильных государственных органов и учреждений планируют обсудить актуальные проблемные вопросы, связанные с соблюдением прав и законных интересов семей военнослужащих — защитников Украины, а также гражданских лиц.



Место проведения мероприятия будет сообщено участникам индивидуально из соображений безопасности.



По дополнительным вопросам, касающимся встречи, можно обращаться к региональному представителю Уполномоченного в Донецкой области Константину Черникову по телефону: 097 250 37 91.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»