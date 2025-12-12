Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска: более 200 оккупантов окружены
12 декабря 2025, 16:30

Украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска: более 200 оккупантов окружены

Освобожденные села и зачищенные кварталы Купянска. Фото: карта DeepState Освобожденные села и зачищенные кварталы Купянска. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины провели операцию по стабилизации обстановки на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го корпуса «Хартия» НГУ.

После действий оккупантов и обострения ситуации в городе Купянск в сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский создал поисково-ударную группировку «Хартия», которая начала операцию по ликвидации российского прорыва. Планирование и командование операцией осуществлял 2-й корпус во взаимодействии с тактической группой «Купянск» и под непосредственным контролем Сырского и командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

В результате операции освобождены села Кондрашовка, Радьковка и ряд кварталов на севере Купянска. Группировка совершила прорыв к реке Оскол, перекрыв поставки ВС РФ. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 захватчиков, 291 – ранен, 13 – в плену. В окружении более 200 российских военных.

Участие в операции принимают 13-я бригада оперативного назначения «Хартия» НГУ, 475-й штурмовой полк, 92-я штурмовая бригада ВСУ, подразделения Иностранного легиона ГУР и 144-й механизированной бригады ВСУ.

По данным аналитиков DeepState, зачищена вся северо-западная окраина Купянска.

«Тяжелая и длительная операция продолжается, ведь российские «анклавы» еще есть в центральной части города. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны Украины относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль село Голубовка. После этого была зачистка Мирового и северо-западных окраин самого Купянска», – отметили аналитики.

Напомним, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Александр Сырский Александр Пивненко
Места
Купянск Оскол
Организации
Всу НГУ ГУР ВС РФ DeepState
Прочее
Война Освобождение Окружение ситуация на фронте продвижение ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
все новости
18:06
ССО поразили два судна РФ с оружием и техникой
17:46
Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
17:06
Украинская армия продвинулась в Мирнограде – ISW
16:49
Российские дроны ударили по Дружковке: шесть раненых
16:39
В РФ заявили, что может быть создана «демилитаризованная зона» на Донбассе
16:30
Украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска: более 200 оккупантов окружены
16:20
Бригада Богуна формирует два батальона беспилотных систем
16:08
Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети
15:51
Российские авиация и БПЛА ударили по Константиновке: значительные разрушения в жилом секторе, есть погибшие
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:26
Зеленский приехал в Купянск
15:24
Россия ударила по АЗС на Харьковщине: шесть раненых, один в реанимации
14:30
В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца
14:00
Мариупольца осудили в РФ на 18 лет после признания под давлением
13:23
Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
13:09
В Одессе сотрудники ТЦК избили морпеха и защитника Мариуполя, который вернулся из плена – общественная организация
12:52
Украинские военные сбили российский FPV-дрон возле жилого района
12:09
Россия ночью дронами ударила по энергетике в Донецкой области: без света значительное количество потребителей
11:55
Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde
11:52
Российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку: есть раненый
все новости
ВИДЕО
Пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск. Фото: скриншот Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
12 декабря, 17:46
Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети
12 декабря, 16:08
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС. Фото: скриншот ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
12 декабря, 15:49
Зеленский возле стеллы на въезде в город Купянск, Харьковской области. Зеленский приехал в Купянск
12 декабря, 15:26
Подозреваемые в теракте. В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца
12 декабря, 14:30
Оккупант на костылях. Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
12 декабря, 13:23
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор