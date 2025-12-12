Украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска: более 200 оккупантов окружены

Освобожденные села и зачищенные кварталы Купянска. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины провели операцию по стабилизации обстановки на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го корпуса «Хартия» НГУ.



После действий оккупантов и обострения ситуации в городе Купянск в сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский создал поисково-ударную группировку «Хартия», которая начала операцию по ликвидации российского прорыва. Планирование и командование операцией осуществлял 2-й корпус во взаимодействии с тактической группой «Купянск» и под непосредственным контролем Сырского и командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.



В результате операции освобождены села Кондрашовка, Радьковка и ряд кварталов на севере Купянска. Группировка совершила прорыв к реке Оскол, перекрыв поставки ВС РФ. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 захватчиков, 291 – ранен, 13 – в плену. В окружении более 200 российских военных.



Участие в операции принимают 13-я бригада оперативного назначения «Хартия» НГУ, 475-й штурмовой полк, 92-я штурмовая бригада ВСУ, подразделения Иностранного легиона ГУР и 144-й механизированной бригады ВСУ.



По данным аналитиков DeepState, зачищена вся северо-западная окраина Купянска.



«Тяжелая и длительная операция продолжается, ведь российские «анклавы» еще есть в центральной части города. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны Украины относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль село Голубовка. После этого была зачистка Мирового и северо-западных окраин самого Купянска», – отметили аналитики.

Напомним, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко