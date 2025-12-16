Російські війська окупували Серебрянку і просунулися у Сіверську на Донеччині – DeepState

Окупована Серебрянка. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала село Серебрянка у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Росіяни також просунулися у місті Сіверськ та селі Переїзне на Донеччині.



Крім того, загарбники просунулися біля сіл Дронівка, Свято-Покровське, Званівка та Пазено Донецької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили сім штурмів, зокрема в районах Сіверська, Серебрянки, Дронівки та Свято-Покровського.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Запорізькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко