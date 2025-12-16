Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські війська окупували Серебрянку і просунулися у Сіверську на Донеччині – DeepState
16 грудня 2025, 21:27

Російські війська окупували Серебрянку і просунулися у Сіверську на Донеччині – DeepState

Окупована Серебрянка. Фото: карта DeepState Окупована Серебрянка. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала село Серебрянка у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Росіяни також просунулися у місті Сіверськ та селі Переїзне на Донеччині.

Крім того, загарбники просунулися біля сіл Дронівка, Свято-Покровське, Званівка та Пазено Донецької області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили сім штурмів, зокрема в районах Сіверська, Серебрянки, Дронівки та Свято-Покровського.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Запорізькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Донецька область Сіверськ
Організації
ЗСУ ЗС РФ DeepState
Інше
Війна окупація Ситуація на фронті Штурми Просування РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
10:31
Атака БПЛА по Донецьку: вибиті вікна на Київському проспекті
09:35
ФСБ прозвітувала про затримання 16-річного підлітка в Маріуполі у справі про «підпали вишок зв'язку»
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
17:17
На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів
14:56
DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області
10:25
У захопленому Сіверськодонецьку досі немає опалення
17:46
БПЛА пошкодив фасад та вікна будинку у Будьонівському районі Донецька
14:03
ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб
08:53
Вибуховою хвилею вибило вікна: наслідки нічної атаки дронів у Донецьку
13:18
У захопленому Маріуполі окупанти визнали «безхазяйними» ще 260 квартир
15:49
ГУР в анексованому Криму знищило літак Ан-26 та дві РЛС
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
17:14
На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт
17:05
На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя
15:47
Львова-Бєлова приїхала на окуповану Донеччину та заявила, що «в Росії немає насильно депортованих дітей і майже немає сиріт на Донбасі»
15:35
У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»
09:40
«МВС» затримало тимчасового голову окупаційної адміністрації Сніжного: його підозрюють у масштабній корупції
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
12:52
Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»
12:25
Пушилін переніс головну ялинку Донецька на «після перемоги»
11:33
На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки
усі новини
08:46
Українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку
22:51
Війська Росії атакували Костянтинівку та Дружківку: загинула одна людина, ще чотири – поранені
21:56
Українська армія вдарила по колоні ЗРК С-400 у Бєлгородській області: знищені ракети та пускові установки
21:27
Російські війська окупували Серебрянку і просунулися у Сіверську на Донеччині – DeepState
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
19:58
Дружківка повністю залишилася без води
19:40
Прем’єр-міністерка обіцяє скорочення графіків відключень світла в Україні. Що відомо
18:45
Українська армія просунулася у Запорізькій області – ISW
18:04
У Путіна відкинули пропозицію «різдвяного перемир'я»
17:30
Зі Святогірської громади оголосили примусову евакуацію дітей
17:29
У ЗСУ розповіли, де зараз російська армія проявляє найбільшу активність у Покровську
17:11
Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та вже дев'яту IRIS-T
17:07
Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини
16:47
Правоохоронці затримали у Дружківці голову «пресцентру» з окупаційного «центру зайнятості ДНР»
16:20
БПЛА РФ врізався в одеську висотку, але не вибухнув
16:00
Дрони перерізають тили: на Торецькому напрямку знищено БТР, РСЗВ та роботизований комплекс РФ
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:33
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
14:01
Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці
13:07
РФ атакувала Запоріжжя: зросла кількість постраждалих
13:05
Польща відмовляється від спецдопомоги для українців після майже чотирьох років війни
13:00
ССО ЗСУ знищили РСЗВ «Ураган» та живу силу РФ на Донеччині
12:58
Армія РФ за добу декілька разів вдарила по Слов'янській громаді
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
11:50
У Донецькій області на підконтрольній території немає світла
11:31
FPV-дрон ЗСУ влетів у вантажівку з солдатами РФ під Куп’янськом
11:03
СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія
10:55
Армія РФ масовано атакувала населені пункти Донеччини, є пошкодження
усі новини
ВІДЕО
Удар по колоні російської бронетехніки на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники розбили колону бронетехніки та відбили масований штурм армії РФ на Покровському напрямку
17 грудня, 08:46
Дим після атаки на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
16 грудня, 20:55
Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС Армія РФ авіабомбами та дронами вдарила по Дружківці: виникли пожежі, поранені три людини
16 грудня, 17:07
Російський дрон навмисно атакує багатоповерховий житловий будинок. БПЛА РФ врізався в одеську висотку, але не вибухнув
16 грудня, 16:20
Знищення техніки РФ під Торецьком. Кадр із відео Дрони перерізають тили: на Торецькому напрямку знищено БТР, РСЗВ та роботизований комплекс РФ
16 грудня, 16:00
Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці
16 грудня, 14:01

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір