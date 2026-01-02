Связи с США и репутация жесткого разведчика: The New York Times о Буданове

Скриншот: The New York Times

Назначение 39-летнего Кирилла Буданова на должность в администрации президента Украины переводит одного из самых узнаваемых украинских генералов в политическую плоскость. Этот шаг происходит на фоне усиливающихся дискуссий о возможности проведения выборов в случае достижения договоренностей с Москвой о прекращении огня, отмечает The New York Times.



Одновременно это решение означает уход Буданова с поста главы военной разведки, что влечет за собой изменения в руководстве ключевых силовых структур страны. В американском издании подчеркивается, что Буданова в Вашингтоне рассматривают как потенциального политического соперника Владимира Зеленского — особенно в условиях, когда США и Россия все настойчивее поднимают вопрос выборов на Украине.



При этом переход в президентскую администрацию может осложнить для Буданова возможность самостоятельного участия в президентской гонке. Объявляя о назначении, Владимир Зеленский заявил, что Украине «необходимо уделять больше внимания вопросам безопасности», развитию оборонных и силовых институтов, а также продолжению дипломатических усилий на переговорах.



Отдельно The New York Times обращает внимание на тесные связи Буданова с Соединенными Штатами. Он проходил подготовку по программе, поддерживаемой ЦРУ, а после ранения, полученного в боях на востоке Украины, проходил лечение в «Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида» в штате Мэриленд — крайне редкий случай для украинского военнослужащего.



Эти контакты могут сыграть заметную роль в потенциальных мирных переговорах с администрацией Дональда Трампа. Буданов возглавил Главное управление разведки в 2020 году, когда ему было 34 года. К тому моменту он уже имел репутацию смелого и жесткого организатора тайных операций, которые, по данным издания, иногда выходили за рамки того, что считалось приемлемым для украинского руководства и его западных партнеров.



Под его руководством ГУР проводило операции по диверсиям и устранению целей в глубоком тылу противника, включая территорию России. В статье также упоминается эпизод 2016 года, когда Буданов руководил группой спецназовцев, проникших на оккупированный Россией Крымский полуостров с целью диверсии на военном аэродроме.

После столкновения с российскими силовиками подразделению пришлось отходить вплавь, однако украинская группа, по данным издания, не понесла потерь. Эта операция вызвала резкое недовольство Белого дома, опасавшегося эскалации, и подверглась жесткой критике со стороны Джозефа Байдена-младшего, который тогда занимал пост вице-президента США.



После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Кирилл Буданов стал одной из самых узнаваемых фигур войны, несмотря на то, что его деятельность в основном была связана с секретными операциями. Его сдержанный, невозмутимый образ превратился в мем, символизирующий стойкость Украины, тогда как Кремль внес его имя в список «иностранных террористов».



Кроме того, в рамках работы по обмену военнопленными Буданов поддерживал контакты с российской стороной — уникальная практика для высшего украинского руководства, подчеркивает The New York Times.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Зеленский намерен назначить руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко главой Главного управления разведки Минобороны Украины, однако подчеркнул, что для этого необходимо пройти предусмотренные процедуры.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»