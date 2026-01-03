Воздушные силы ВСУ сообщили подробности ночной атаки РФ

В ночь на 3 января российские войска атаковали 95 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 ПВО сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на восьми локациях, а также падение сбитых (осколки) на двух локациях.

Напомним, российские военные начали оснащать ударные беспилотники типа «шахед» инфракрасными прожекторами, которые предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.