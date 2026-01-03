Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці нічної атаки РФ

У ніч проти 3 січня російські війська атакували 95 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 ППО збито/подавлено 80 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Нагадаємо, російські військові почали оснащувати ударні безпілотники типу «шахед» інфрачервоними прожекторами, які призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.