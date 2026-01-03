На должности первого вице-премьера и министра энергетика Зеленский предложил Шмыгаля

Денис Шмыгаль может стать первым вице-премьером и министром энергетики. Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины.

Об этом глава государства сообщил на своем Тelegram-канале.

«Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики», — отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы после каждого российского удара Украина могла оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей.

«Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля», — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении изменить формат работы Министерства обороны и предложил возглавить ведомство действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.