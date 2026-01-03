На посади першого віце-прем'єра та міністра енергетика Зеленський запропонував Шмигаля

Денис Шмигаль (праворуч) може стати першим віце-прем'єром та міністром енергетики. Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віце-прем'єр-міністром та міністром енергетики України.

Про це глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність потрібна зараз для української енергетики», — зазначив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб після кожного російського удару Україна могла оперативно відновлювати зруйноване та щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.

«Провели консультації з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля», — повідомив президент.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував очолити відомство чинному міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.