На посади першого віце-прем'єра та міністра енергетика Зеленський запропонував Шмигаля

Президент Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віце-прем'єр-міністром та міністром енергетики України.
Про це глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.
«Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність потрібна зараз для української енергетики», — зазначив Зеленський.
За його словами, важливо, щоб після кожного російського удару Україна могла оперативно відновлювати зруйноване та щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.
«Провели консультації з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля», — повідомив президент.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував очолити відомство чинному міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях