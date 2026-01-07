США захватили танкер с нефтью Венесуэлы под флагом России

Соединённые Штаты захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.



По данным источников, операцию по задержанию судна проводили Береговая охрана США совместно с американскими военными. Танкер, ранее известный как Bella 1, сумел прорваться через морскую «блокаду», установленную Вашингтоном для судов, подпадающих под санкции за перевозку венесуэльской нефти, а также неоднократно препятствовал попыткам подняться на борт.



Американские чиновники заявили, что во время операции в том же районе находились российские военные корабли, включая подводную лодку, что могло привести к дополнительной эскалации напряжённости в отношениях между США и Россией.



После смены названия на Marinera танкер поднял российский флаг и был зарегистрирован как судно РФ. По информации Reuters, экипаж пытался выдать корабль за находящийся под защитой России, чтобы избежать задержания.



Захваченный танкер стал одним из последних судов, на которые нацелилась Береговая охрана США в рамках кампании давления администрации президента Дональда Трампа на Венесуэлу.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»