США захопили танкер із венесуельською нафтою під прапором РФ

Сполучені Штати захопили нафтовий танкер, пов’язаний із Венесуелою, після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських посадовців.



За даними джерел, операцію із затримання судна проводили Берегова охорона США спільно з американськими військовими. Захоплення відбулося після того, як танкер, відомий раніше як Bella 1, зумів прорватися крізь морську «блокаду», запроваджену Вашингтоном проти суден, що перевозять санкційну венесуельську нафту, та неодноразово відбивав спроби американських сил піднятися на борт.



Американські чиновники зазначили, що під час операції в цьому ж районі перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен, що могло суттєво загострити напруженість між Вашингтоном і Москвою.



Після зміни назви на Marinera танкер підняв російський прапор і був зареєстрований як судно РФ. За інформацією Reuters, екіпаж намагався видати корабель за такий, що перебуває під захистом Росії, аби уникнути затримання.



Зазначається, що Marinera став черговим танкером, на який націлилася Берегова охорона США в межах кампанії посиленого тиску адміністрації президента Дональда Трампа на режим у Венесуелі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»