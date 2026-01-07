Спасатели за сутки ликвидировали шесть пожаров в Донецкой области

Пожары в Донецкой области. Фото: ГСЧЧС

За минувшие сутки, 6 января, в населенных пунктах произошли пожары. Спасатели успешно ликвидировали возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Вчера (6 января) оккупационные войска обстреляли село Спасско-Михайловка Новодонецкой громады, в результате чего возникло возгорание хозяйственного сооружения на территории частного домовладения. Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади в 20 кв. м», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в поселке Новодонецкое российский удар нанес пожар в административном здании. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 55 кв. м.





Кроме того, пожарные в селе Софиевка Дружковской громады ликвидировали пожар хозяйственного сооружения на площади 300 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее мы писали, что в течение 6 января в результате российских обстрелов на территории Донецкой области ранения получили пятеро гражданских лиц.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»