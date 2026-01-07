Рятувальники за добу ліквідували шесть пожеж у Донецькій області

Пожежі у Донецькій області. Фото: ДСНСНС

Минулої доби, 6 січня, в населених пунктах сталися пожежі. Рятувальники успішно ліквідували загоряння. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вчора (6 січня) окупаційні війська обстріляли село Спасько-Михайлівка Новодонецької громади, внаслідок чого виникло спалах господарської споруди на території приватного домоволодіння. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 20 кв. м», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що у селищі Новодонецьке російський удар завдав пожежі в адміністративній будівлі. Рятувальники ліквідували спалах на площі 55 кв. м.





Крім того, пожежники у селі Софіївка Дружківської громади ліквідували пожежу господарської споруди на площі 300 кв. м. Причини та обставини події встановлюються.



Раніше ми писали, що протягом 6 січня внаслідок російських обстрілів на території Донецької області поранення отримали п'ятеро цивільних осіб.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»