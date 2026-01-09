РФ відправила африканського найманця в бій з міною на грудях

Найманець РФ, на ім'я Франциск з міною ТМ-62, прив'язаною до грудей.

У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано знущання російських військових над африканським найманцем. За даними Telegram-каналу Exilenova+, чоловіка відправили на бойове завдання з протитанковою міною ТМ-62, прив’язаною до грудей.



Зазначається, що найманця, на ім'я Франциск фактично перекваліфікували з піхотинця у камікадзе. Під час зйомки російські військові принижують його та використовують расистські образи, називаючи його «угольок».



«Сам Франциск, імовірно, не в захваті від такого "підвищення", але в рекрутинговому центрі йому навряд чи розповідали, за кого і за що він піде воювати», — йдеться в описі до відео.



За кадром один із російських військових коментує, що найманець «зараз побіжить у ліс», водночас погрожуючи йому автоматичною зброєю.



Раніше, у березні 2025 року, «Новини Донбасу» повідомляли, що африканських найманців у складі російських військ тренують для штурмів лісових посадок із використанням мопедів та мотоциклів.



Згодом також з’являлися кадри 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка взяла в полон африканського найманця на Донеччині. Зокрема, один із таких випадків був також зафіксований у Торецьку.