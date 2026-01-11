Силы ПВО Украины уничтожили 125 из 154 российских беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 125 из 154 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину. Об этом 11 января сообщили Воздушные силы ВСУ.
Зафиксированы попадания 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (осколки) на двух локациях.
Отмечается, что с 18:30 субботы, 10 января, россияне атаковали 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орёл, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым). Около 110 из них — дроны типа Shahed
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, на 08:00 воскресенья, 11 января, ПВО сбила/подавила 125 дронов других типов на востоке и юге Украины.
