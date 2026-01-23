Сили оборони вразили зосередження окупантів на захопленій Донеччині

Українські військовослужбовці вразили зосередження російських військових на тимчасово окупованій Донеччині та у Білгородській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Втрати уточнюються.



Крім того, підтверджено ураження станції радіолокації «Подльот» на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі села Фрунзе.



Раніше ми писали, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці вразили командно-спостережний пункт роти 76 ДШД та зосередження живої сили росіян зі складу 74 ОМСБр у місті Селидове Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»