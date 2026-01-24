Украинские пилоты FPV-перехватчиков держат небо Донетчины под контролем

Кадр из видео

Украинские защитники держат Донецкое небо под контролем. Пилоты FPV-перехватчиков из батареи зенитных беспилотных авиационных комплексов «Гарпун» бригады «Червона Калина» постоянно следят за безопасностью воздушного пространства на Покровском направлении.



За последнее время они уничтожили российские дроны «Зала», «Молния», «КВО (Князь Вещий Алег)», «Ланцет», «Гербера», «Зала-Куб» и «Суперкам». Каждый сбитый беспилотник — это спасенная жизнь украинских военных и сорванные планы противника. По оценкам, стоимость уничтоженного оборудования превышает один миллион долларов.



Бойцы отмечают, что точная работа FPV-пилотов не только блокирует разведывательные операции врага, но и серьезно ослабляет его возможности вести наступательные действия в Донецкой области.

Напомним, украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»