Под Гуляйполем украинские военные взяли в плен штурмовую группу РФ

Украинские военные взяли в плен российскую штурмовую группу из семи человек в районе Гуляйполя на Запорожском направлении фронта.



Как следует из опубликованных кадров, все захваченные военнослужащие входили в состав одной группы и были задержаны в ходе боевых действий на линии соприкосновения.



Видео с пленными было обнародовано телеграм-каналом «Бутусов плюс». На записи зафиксирован момент после захвата — оккупанты находятся под контролем украинских военных, обстоятельства их пленения уточняются.

Ранее «Новости Донбасса» писали, как украинские пилоты FPV-перехватчиков держат небо Донетчины под контролем.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»