Армия РФ планирует активизировать наступление в сторону Славянска и Краматорска – ВСУ
26 января 2026, 19:36

Армия РФ планирует активизировать наступление в сторону Славянска и Краматорска – ВСУ

Ситуация на Славянском и Краматорском направлениях. Фото: карта DeepState Ситуация на Славянском и Краматорском направлениях. Фото: карта DeepState

Есть данные от разведки, что российская армия будет пытаться усиливать давление именно на Славянском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

По его словам, после того, как ВСУ вынуждены были отойти от города Северск, оккупанты там начали активно накапливать личный состав.

«Противник постоянно осуществляет туда перемещение, логистику, пытается обеспечивать свои подразделения всем необходимым для продолжения штурмовых действий. Кроме того, и на Краматорском направлении ожидаем оживления, поскольку есть информация, что противник готовит личный состав, то есть подкрепление для дальнейших штурмовых действий уже в направлении Краматорска», – сказал Запорожец.

Спикер 11-го АК отметил, что на Краматорском и Славянском направлениях напротив подразделений корпуса россияне сосредоточили около 80 тысяч военнослужащих.

Напомним, что российская армия подтягивает резервы и усиливает давление на Покровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

