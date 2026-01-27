Атака на ДТЭК в Одессе: без света 68,9 тыс. человек, ремонт продолжается

Последствия ударов оккупантов.

Ночью 27 января противник повторно атаковал объект ДТЭК Одесские электросети. Разрушения масштабные, восстановление оборудования потребует времени, сообщает компания.



«Наши бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения спасателей и военных. Специалисты осматривают оборудование, убирают завалы и затем приступают к ремонтам», — отметили в ДТЭК.



Также 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании. Временно без света остались жители Одесского района, в частности части Пересыпского и Хаджибейского районов. Специалисты работают над восстановлением работы критической инфраструктуры и подключением потребителей.



По состоянию на 10:00 без света остаются 68,9 тыс. клиентов в 323 населённых пунктах. Основная причина аварий — намерзание льда на линиях электропередачи и «галопирование» проводов во время штормового ветра, что приводит к коротким замыканиям.

Намерзание льда на линиях электропередачи.

Приоритет работы энергетиков — восстановление высоковольтных сетей 110 и 35 кВ, далее — подстанций распределительных сетей и отдельных заявок населения.