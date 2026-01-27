Гончаренко: США обозначили дедлайн по переговорам об Украине — до 15 мая

Соединенные Штаты Америки обозначили крайний срок для переговоров по урегулированию войны в Украине — до 15 мая. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.



По его словам, информация получена из «собственных источников» и была опубликована в его Telegram-канале. Гончаренко утверждает, что в случае отсутствия конкретных договоренностей к указанной дате Вашингтон может выйти из переговорного процесса и «полностью дистанцироваться от темы».



Как отмечает депутат, такая позиция США связана с внутренней политической ситуацией и предстоящими выборами в ноябре. По его версии, если конфликт останется нерешенным к началу избирательной кампании, республиканская партия может стать мишенью для критики со стороны демократов.



Официальных подтверждений или комментариев от представителей американской администрации на данный момент не поступало.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически признал уязвимость России перед усилением давления со стороны США.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»