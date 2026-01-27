НАБУ та САП направили документи до Інтерполу для розшуку Міндіча та Цукермана

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до Інтерполу документи для розшуку бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.



Вони є фігурантами справи «Мідас», яка стосується корупційних схем в енергетичній сфері. Про направлення відповідних матеріалів повідомив очільник САП Олександр Клименко в інтерв'ю «Укрінформу».

Відповідаючи на запитання про міжнародний розшук, він підтвердив: «Так, направили». При цьому Клименко уточнив, що зараз інформація про «червону картку» у відкритому доступі відсутня.



За його словами, це не означає, що процедуру не запущено. «На сайті Інтерполу не обов'язково публікувати „червону картку“. Існує прихований період, коли він фактично діє, але публічно інформація про це не відображається», — пояснив глава САП.



У САП очікують подальших процесуальних рішень, включаючи можливе офіційне оголошення інших фігурантів справи Мідас у міжнародний розшук.

Нагадаємо, у рамках операції «Мідас» НАБУ розкрило елітну корупційну мережу в енергетиці.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»



