В Україні завтра відключення світла діятимуть усю добу

У п'ятницю, 30 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключення електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Протягом доби застосовуватимуться графіки годинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина введення обмежувальних заходів — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти», — йдеться у повідомленні.



В «Укренерго» закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вони з'явиться за графіком.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»