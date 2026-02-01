Армія РФ завдала авіаудару по Слов'янську

Росія завдала авіаудару по Слов'янську. Фото: Вадим Лях

У неділю, 1 лютого, близько 9:45 російські війська завдали авіаційного удару по Слов'янську.



Як повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, наразі триває уточнення інформації про можливих постраждалих, а також масштаби руйнувань та пошкоджень житлових будинків та інфраструктурних об'єктів.

Росія завдала авіаудару по Слов'янську. Фото: Вадим Лях



«Зараз з'ясовуємо інформацію по постраждалих, а також зруйнованого та пошкодженого житла та об'єктів», — зазначив Вадим Лях.



Водночас у соціальних мережах поширюються повідомлення про те, що удар міг бути завданий безпілотником по Слов'янській тепловій електростанції, нібито зафіксовано попадання в трубу станції. Проте офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Краматорському районі внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»