Дрон РФ ударил по авто семейной медицины в Изюмском районе

Фото: Нацполиция

В Харьковской области полиция документирует последствия удара российского беспилотника по служебному автомобилю семейной медицины в Изюмском районе. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В результате попадания транспортное средство загорелось. В салоне находились пять человек — медицинские работники и гражданские.

Одна женщина погибла на месте. Остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте работают следственно-оперативная группа и профильные службы. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление, совершённое военными РФ против мирного населения Харьковской области.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия системно использует FPV-дроны как инструмент террора против гражданского населения Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»