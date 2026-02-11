Дрон РФ ударил по авто семейной медицины в Изюмском районе

В Харьковской области полиция документирует последствия удара российского беспилотника по служебному автомобилю семейной медицины в Изюмском районе. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Фото: Нацполиция
В результате попадания транспортное средство загорелось. В салоне находились пять человек — медицинские работники и гражданские.
Фото: Нацполиция
Одна женщина погибла на месте. Остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Фото: Нацполиция
На месте работают следственно-оперативная группа и профильные службы. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление, совершённое военными РФ против мирного населения Харьковской области.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Россия системно использует FPV-дроны как инструмент террора против гражданского населения Украины.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
