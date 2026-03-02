Снаряды падают рядом: из Пологовского района эвакуируют мирных жителей

Скриншот

В Запорожской области офицеры-спасатели помогли эвакуироваться трем жителям Преображенской громады Пологовского района, где ежедневные обстрелы фактически превратили жизнь людей в постоянную борьбу за выживание. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



Среди эвакуированных — 80-летняя Валентина, а также 86-летние Анастасия и Иван. Долгое время они не решались покинуть родные дома, надеясь, что ситуация стабилизируется и удары прекратятся. Однако усиление обстрелов по населенным пунктам громады не оставило им выбора.



«Я до последнего держалась за свой дом. Но когда снаряды начали разрываться совсем рядом, а стены каждую ночь дрожали от взрывов, стало понятно — оставаться больше нельзя. Жить хочется всем, независимо от возраста», — рассказала одна из спасенных женщин.

Сотрудники ГСЧС помогли пожилым людям собрать самые необходимые вещи, оказали моральную поддержку и организовали безопасный выезд на бронированном автомобиле. В настоящее время эвакуированные находятся в безопасном месте.



Спасательные службы вновь обращаются к жителям прифронтовых громад с призывом не подвергать себя опасности и воспользоваться возможностью выезда. Эвакуация продолжается.



В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок проведения обязательной эвакуации населения. Документ предусматривает как общую, так и частичную эвакуацию, в том числе отдельных категорий граждан — детей, людей с инвалидностью, пожилых и тех, кто не может самостоятельно позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, по официальным данным в Киеве и Киевской области зарегистрировано более 650 тысяч переселенцев. Большинство выехало из Донецкой и Луганской областей в два этапа: с 2014-го и с 2022-го.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»