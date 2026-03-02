Украинская армия продвинулась под Добропольем – ISW

Ситуация под Добропольем. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись под городом Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в центре поселка Новый Донбасс.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 22 штурма.

Напомним, что ВСУ в феврале впервые со времени Курской операции отбили больше территории, чем смогла захватить Россия.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко