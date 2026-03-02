ВСУ в феврале впервые со времени Курской операции отбили больше территории, чем смогла захватить Россия – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска за три месяца зимы ликвидировали больше российских солдат, чем оккупанты привлекли в свои ряды. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, в феврале впервые со времени Курской наступательной операции Силы обороны Украины возобновили контроль над большей территорией, чем смогли захватить ВС РФ.



«Мы проводим результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Вопреки многократным реляциям российского руководства только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе «поголовье» вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать противника в районе Покровско-Мирноградской агломерации», – заявил Сырский.

Напомним, что 2 марта аналитики DeepState сообщили, что ВСУ отбросили российскую армию вблизи пяти населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко