В Донецкой области уничтожена база операторов дронов «Рубикон»

Момент «прилета» по базе «Рубикона».

В районе восточнее города Родинское на Донетчине украинские силы нанесли высокоточный удар авиабомбой GBU-62 JDAM-ER по объекту, где находились российские операторы беспилотников «Рубикон».



Об этом сообщили пилоты Воздушных сил ВСУ в своем канале «Соняшник». По предварительным данным, здание полностью уничтожено. Информация о потерях противника уточняется.



Ранее самолёт Су-27 Вооружённых сил Украины совершил точный удар одной GBU-62 по скоплению российских войск в селе Удачное, Донецкая область.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»