МіГ-29 ЗСУ знищили місце скупчення штурмовиків РФ

Удар по штурмових групах РФ.

Українська тактична авіація завдала високоточного удару по місцю скупчення російських штурмових підрозділів, які готувалися до атаки на позиції Сил оборони. Відео моменту удару оприлюднили пілоти Повітряних сил ЗСУ у своєму каналі «Соняшник».



За їхніми словами, бойове завдання виконали військовослужбовці 204-ї бригади тактичної авіації на винищувачах МіГ-29МУ1. Удар було завдано по будівлі, де противник накопичував сили та готувався до подальшого штурму українських укріплених позицій. На оприлюднених кадрах видно потужну детонацію після влучання боєприпасів.



Пілоти зазначають, що протягом двох діб російські підрозділи активно готувалися до наступу та підвозили боєприпаси, зокрема протитанкові міни типу ТМ. Після виявлення підготовки до атаки українська авіація завдала точного удару, скинувши по об’єкту дві високоточні авіабомби GBU-62.

Video of Ukrainian pilot in Soviet era jet, blowing fuck out of russians, to tune of German metal metal.



They probably hate that pic.twitter.com/P5o6odFoJg - Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) March 4, 2026

Раніше повідомлялося, що східніше міста Родинське на Донеччині українські сили також завдали високоточного удару авіабомбою GBU-62 JDAM-ER по об’єкту, де перебували російські оператори безпілотників «Рубікон».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»