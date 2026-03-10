Авіаудар по центру Слов'янська: бійці ДСНС врятували дві людини з-під завалів, ще шість – евакуювали

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: ДСНС

Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по центру міста Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За даними ДСНС, пошкоджені 13 будинків, адміністративна будівля та 20 легкових автомобілів.



На місці обстрілу рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої триповерхівки дві людини та передали їх медикам. Ще шість людей евакуювали із заблокованих квартир, надавши необхідну домедичну допомогу.



Також бійці ДСНС загасили пожежу – горіли два автомобілі.

Нагадаємо, що внаслідок авіаудару 10 березня по центру Слов'янська загинули чотири людини, ще 20 – отримали поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко