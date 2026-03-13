У Департаменті охорони здоров'я Донецької ОВА змінився керівник: це сталося на тлі скандалу з можливим скороченням медиків

Виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я Донецької ОВА Олена Марченко. Фото: Марченко у Фейсбук

З 3 березня обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної військової адміністрації виконує Олена Марченко. Про це стало відомо з даних аналітичної системи YouControl.



Підтвердженням того, що Марченко виконує обов'язки керівника цієї структури, є і повідомлення департаменту від 3 березня, де вказується, що вона як в.о. директора взяла участь у підписанні Меморандуму про співпрацю органів місцевого самоврядування, медичних установ та громадських організацій, який передбачає об'єднання спільних зусиль у боротьбі та подоланні туберкульозу. На своїй сторінці у Фейсбук вона також вказала, що зараз виконує обов'язки директора департаменту.



До призначення Марченко Департамент охорони здоров'я Донецької ОВА очолював Володимир Колесник, а вона була його заступницею.



Варто зазначити, що зміна керівництва у департаменті відбулася на тлі скандалу навколо можливого скорочення 44 медиків у селищі Новодонецьке. У лютому до журналістів «Новин Донбасу» звернулися медики. Вони повідомили, що до 1 квітня планується масове скорочення 44 працівників станції швидкої допомоги міста Мирноград, яка обслуговує Новодонецьку та Добропільську громади поблизу фронту. Після цього 28 лютого міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко приїхав з робочою поїздкою до Донецької області, де провів зустріч з головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним та працівниками станції. На цій зустрічі медиків офіційно запевнили, що масових звільнень не буде.



Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко