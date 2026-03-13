У Запоріжжі дрон влучив у службове авто патрульної поліції

У Запоріжжі безпілотник атакував службовий автомобіль патрульної поліції. Відео наслідків удару опублікувала Національна поліція України.



У момент атаки поруч із машиною перебував патрульний поліцейський. Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення. Його колеги швидко евакуювали постраждалого у безпечне місце, надали першу допомогу та передали медикам.



Як повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, це вже друга атака на запорізьких патрульних за останні дві доби.

За його словами, російські сили цілеспрямовано атакують цивільні служби — медиків, рятувальників і поліцейських — намагаючись дестабілізувати ситуацію та посилити напруження серед населення.







Наразі поранений поліцейський перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження, його стан оцінюється як стабільний.