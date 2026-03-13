У Краматорську та Біленькому частково скоротили подачу води: відомо, коли відновлять

У Краматорську та Біленькому частково скоротили подачу води

За технічними обставинами у Краматорську та селищі Біленькому Донецької області обмежили водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«13 березня з 22:00 до 05:00 14 березня з технічних причин буде скорочено подачу води», — йдеться в повідомленні.



Це стосується центральної частини міста (від вул. Дружби до вул. А. Вишні; від Б. Краматорського до вул. А. Тихого); вулиці Новий Світ (частково); мікрорайону Лазурний та села Біленьке (частково).



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»