Зеленський розповів, чому переносяться переговори з Росією.

Переговори між Україною, США та РФ знову перенеслися на прохання американської сторони. Зустріч мала відбутися наступного тижня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



За його словами, це сталося через війну на Близькому Сході.



«Там ціла Санта-Барбара з цими переговорами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що готові до зустрічі, але готові лише в Америці. Тому що війна та ситуація їм забороняє виїжджати», — заявив він.



Глава держави уточнив, що українська делегація готова була прилетіти до Маямі чи Вашингтона. Однак у РФ заявили, що готові провести переговори у Туреччині чи Швейцарії, але у США не погодили цей варіант.



За словами Зеленського, Україна готова до зустрічі у будь-якій країні, зокрема у США, Туреччині, Швейцарії та навіть ОАЕ.



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо війни в Україні продовжуються. Крім того, він звинуватив українського президента Володимира Зеленського у затягуванні переговорів.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»