Окупаційна влада «ЛНР» передала справу до «суду» проти українця

Окупаційні структури, які діють як «прокуратура ЛНР», заявили про передачу до «суду» чергової кримінальної справи проти громадянина України. Йдеться про 57-річного Олега Бондаренка, якого звинувачують в «участі у терористичній спільноті».

Фото: з пропагандистських ресурсів



За версією слідства, не визнаного ані Україною, ані міжнародною спільнотою, у червні 2014 року Бондаренко добровільно вступив до штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України, який окупанти традиційно та бездоказово називають «терористичним».



Як стверджують у фейковій «прокуратурі», чоловік «брав участь у бойових діях проти мирного населення та ЗС РФ» на території Луганської області — формулювання, характерні для російських пропагандистських справ, де українську самооборону репрезентують як злочин.



Повідомляється, що обвинувальний висновок було «затверджено» і передано до Південного окружного військового суду РФ — структури, яка не має жодної юрисдикції щодо громадян України та подій, що відбувалися на тимчасово окупованих територіях.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»