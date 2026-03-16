Окупанти заявили про «атаку на будівлі адміністрації та пошти» під Маріуполем: останнє частково обрушилося
16 березня 2026, 23:13

Наслідки атаки в окупованому Мангуші. Фото: «ДАН» Наслідки атаки в окупованому Мангуші. Фото: «ДАН»

16 березня о 02:10 безпілотники нібито атакували будівлю «пошти» в окупованому селищі Мангуш Донецької області. Про це стало відомо із заяви місцевого проросійського видання «ДАН».

Окупанти стверджують, що один з БПЛА нібито «вдарив з лицьового боку, внаслідок чого стіна на другому поверсі частково обвалилася, перекривши вхід».

«Також обрушився козирок над входом. З заднього боку будівлі обрушилися покрівля, бетонні плити перекриттів двох поверхів. Для розбору завалів задіяли трактор. Про загиблих та постраждалих не повідомлялося», – сказали у «ДАН».

У прокремлівському агентстві «РІА Новини» з посиланням на співробітника Слідчого комітету РФ заявили, що внаслідок атаки нібито також пошкоджена будівля місцевої «адміністрації».

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та так званий «мер» Маріуполя Антон Кольцов ніяк не коментували атаку. Також мовчать різні окупаційні «відомства» на Донеччині.

Варто зазначити, що російська армія часто поблизу таких будівель розміщує військову техніку та прикривається цивільними об'єктами.

Нагадаємо, що 2 березня російські війська вдарили по центральному відділенню «Укрпошти» у місті Дружківка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:10
«Меру» окупованого Донецька оголосили підозру за крадіжку дітей
14:49
ЗСУ вразили ЗРК Тор у Брянській області та ракетний дивізіон ЧФ РФ в окупованому Криму
14:40
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
14:20
Сили оборони вдарили по вузлу зв'язку окупантів під Маріуполем
14:15
У Маріуполі ріелторів залучають до пошуку порожніх квартир
12:26
На Луганщині окупанти шантажують студентів і змушують служити в армії РФ — Харченко
10:57
Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ
10:36
В окупованій Волновасі молоду дівчину можуть ув'язнити у колонію на довічний термін
17:32
Окупанти заплуталися у власних заявах і видали черговий фейк про обстріл Донецька
16:54
«АТЕШ» нагадав про псевдореферендум у Криму
16:11
Окупаційний суд на Херсонщині засудив українку до 10 років колонії у справі про «шпіонажі»
14:30
ЦНС: у Бердянську посилилася примусова мобілізація: чоловіків затримують просто на вулицях
12:47
ЗСУ вразили ЗРК «Тор» та радіолокаційну станцію російських окупантів на Донбасі
12:37
У Донецьку у мешканців забирають пікапи та джипи для армії РФ
15:45
Диверсія у Сіверськодонецьку: знеструмлено штаб артбригади ЗС РФ
12:23
Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
усі новини
15:44
США показали знищений завод дронів у Тегерані
15:10
«Меру» окупованого Донецька оголосили підозру за крадіжку дітей
14:51
Дрони били по людях: з Миколаївки евакуювали понад 20 людей та десять котів
14:49
ЗСУ вразили ЗРК Тор у Брянській області та ракетний дивізіон ЧФ РФ в окупованому Криму
14:40
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
14:20
Сили оборони вдарили по вузлу зв'язку окупантів під Маріуполем
14:15
У Маріуполі ріелторів залучають до пошуку порожніх квартир
13:51
Костянтинівка потрапила під російський обстріл, поранено місцевого жителя
13:23
Міноборони запускає центр ШІ для армії — A1
13:21
Молдова вручила ноту протесту та пляшку з водою послу РФ
12:42
ЗСУ контратакують поблизу Гуляйполя та зривають плани РФ, — ISW
12:40
Білоруси у полоні розповіли, як їх втягнули у війну на боці РФ
12:26
На Луганщині окупанти шантажують студентів і змушують служити в армії РФ — Харченко
12:00
СБУ затримала «крота» у Держприкордонслужбі
11:58
РФ атакувала Краматорський район: рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих
11:44
Росія нарощує виробництво дронів замість ракет
11:11
Дрони масово знищують наземні роботи на фронті
10:57
Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ
10:50
За добу армія РФ атакувала населені пункти Донеччини: пошкоджено лінії електропередач та будинки
10:36
В окупованій Волновасі молоду дівчину можуть ув'язнити у колонію на довічний термін
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео: Національна поліція України Дрони били по людях: з Миколаївки евакуювали понад 20 людей та десять котів
17 березня, 14:51
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
17 березня, 14:40
Фото: t.me/zerkalo_io Білоруси у полоні розповіли, як їх втягнули у війну на боці РФ
17 березня, 12:40
Знищені НРК у Запорізькій області. Дрони масово знищують наземні роботи на фронті
17 березня, 11:11
Скріншот Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ
17 березня, 10:57
Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ зірвали штурми на мотоциклах у Донецькій області
17 березня, 10:12
