Окупанти заявили про «атаку на будівлі адміністрації та пошти» під Маріуполем: останнє частково обрушилося

Наслідки атаки в окупованому Мангуші. Фото: «ДАН»

16 березня о 02:10 безпілотники нібито атакували будівлю «пошти» в окупованому селищі Мангуш Донецької області. Про це стало відомо із заяви місцевого проросійського видання «ДАН».



Окупанти стверджують, що один з БПЛА нібито «вдарив з лицьового боку, внаслідок чого стіна на другому поверсі частково обвалилася, перекривши вхід».



«Також обрушився козирок над входом. З заднього боку будівлі обрушилися покрівля, бетонні плити перекриттів двох поверхів. Для розбору завалів задіяли трактор. Про загиблих та постраждалих не повідомлялося», – сказали у «ДАН».



У прокремлівському агентстві «РІА Новини» з посиланням на співробітника Слідчого комітету РФ заявили, що внаслідок атаки нібито також пошкоджена будівля місцевої «адміністрації».



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та так званий «мер» Маріуполя Антон Кольцов ніяк не коментували атаку. Також мовчать різні окупаційні «відомства» на Донеччині.



Варто зазначити, що російська армія часто поблизу таких будівель розміщує військову техніку та прикривається цивільними об'єктами.

Нагадаємо, що 2 березня російські війська вдарили по центральному відділенню «Укрпошти» у місті Дружківка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко