Гонка за голосами украинцев довела Медведчука до Москвы

Оппозиционная платформа - За жизнь

Украинский политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук уже трижды за последние 4 месяца посетил Россию, чтобы обсудить с российским премьером Дмитрием Медведевым выгодные, по его мнению, условия сотрудничества двух стран. В каждой поездке Медведчука сопровождали его соратники — нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович. В последнюю поездку присоединился также Тарас Козак, чьё имя неоднократно всплывает в информпространстве из-за событий, связанных с его медиахолдингом, куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина».



Первые публичные переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым прошли накануне президентских выборов в марте 2019-го. Основная тема встречи — повышение цены на газ, которую Окружной административный суд уже признал незаконной.



Последующее переизбрание власти в Украине не сдвинуло с мертвой точки паузу в украино-российских отношениях — Москва открыто игнорировала диалог с новыми властями Украины, а первый телефонный разговор между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся по инициативе украинской стороны и на следующий же день после встречи Медведчука и Ко с Медведевым.



«Новости Донбасса» разбираются в том, кто организовал полеты Медведчука и его соратников в Москву, и какой предвыборный эффект имеют эти встречи.



Почему Медведчук летает в Москву, если авиасообщение между Украиной и РФ закрыто с 2014 года?



Еще до 2018 года Медведчук мог спокойно перемещаться на своем частном самолете прямым рейсом Киев-Москва. Такое исключительное право он имел потому что по просьбе пятого президента Петра Порошенко представлял Украину в переговорах с Россией в вопросах обмена/освобождения удерживаемых лиц.



С первой половины 2018 года Медведчук не участвует в работе Минской площадки по Донбассу. Но правом на прямые полеты в РФ пользовался. Журналисты выяснили, что в прошлом году он более 20 раз летал в РФ и в каждом третьем рейсе его сопровождал соратник и нардеп от «Оппоблока» Тарас Козак.



Реакция МВД, Генпрокуратуры и Госбюро расследований последовала спустя полгода после расследования журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». В результате в апреле Верховная Рада запретила любые прямые авиасообщения с РФ, а так как частный самолет Медведчука единственный мог совершать такие полеты, теперь политику приходиться добираться через Минск. Сейчас Медведчук, по его собственному признанию, добирается до Москвы не за 1 час 10 минут, а за два часа.



Переговоры перед выборами, контракты по новой цене — после



Москва предпочитает общаться только с одной частью «Оппоблока», а именно с той, которую представляет Медведчук. Остальная, «ахметовская» группа «Оппоблока» не только не допускается к диалогу с Кремлем, но и находится под российскими персональными санкциями.



Медведчук идет на выборы в Верховную Раду с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — это симбиоз подконтрольной ему и Сергею Левочкину части «Оппоблока» и партии «За життя» Вадима Рабиновича.



Газ — одна из главных тем предвыборных кампаний кандидатов. И здесь Москва добавляет веса обещаниям ОПЗЖ — на последней встрече один из лидеров партии Юрий Бойко заявил, что политсила готова уже в начале августа, то есть сразу после обнародования результатов выборов, подписать контракт с «Газпромом» о прямых поставках. Обычным потребителям пообещали снизить цену на газ на 25% и закупать прямо в РФ за 240 — 260 долларов/тыс. куб.м.



В «Нафтогаз-Украине» сразу заверили, что в марте Украина закупала газ на открытых торгах в ЕС по цене в среднем 226 долларов / 1 тыс. куб. м., а в апреле цена снизилась до уровня около 217 долларов / 1 тыс. куб. м. То есть, закупки реверсного газа шли по цене ниже той, которую обещают в рекламных телесюжетах ОПЗЖ при прямых поставках.



Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник считает, что встречи с Медведевым и «газовые переговоры» — часть предвыборной игры и работа на повышение рейтинга.



Он отмечает, что до 30% избирателей не считают Россию агрессором и играют на руку ОПЗЖ.



«С одной стороны "Оппозиционная платформа — За жизнь" очень серьезно сыграла в тему мира и войны и тарифов, с другой стороны РФ демонстрирует свое влияние на украинскую политическую систему», — говорит политолог.



К тому, что «газовые переговоры», вероятнее всего, инициировал сам Медведчук, склоняется политолог Константин Бондаренко. Свое мнение он аргументирует тем, что глава политсовета ОПЗЖ добивается таким образом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не только в режиме тет-а-тет, но и с участием как минимум Юрия Бойко.



«Путин же пока не спешит делать аж настолько царский подарок своему куму», — считает Бондаренко.



Прогнозы политологов о следующем шаге Медведчука в предвыборной гонке расходятся. По мнению Бортника, непосредственно перед днем голосования Медведчук может вновь отправится в РФ для обсуждения, к примеру, вопроса освобождения украинцев.



«Я не исключаю, что есть еще какой-то ход. Он дает электоральный эффект и я думаю, что эту игру еще могут обыграть», — отмечает он.



Бондаренко же считает, что ОПЗЖ получит тот уровень поддержки населения, который не превысит показатели Бойко на президентских выборов (10 — 13%). И сейчас, всего за несколько дней до выборов, колебания в рейтинге партии не превышают в среднем 4%.



«Перетягивает ли ОПЗЖ голоса у "Оппоблока"? И да, и нет. Интересно, что 25,8% нынешних сторонников "Оппозиционного блока" на прошлых выборах в первом туре голосовали за Владимира Зеленского. У Оппозиционной платформы "За жизнь" таковых только 11,9%. То есть, разочарованные в Зеленском и его проекте жители Юго-Востока более охотно пополняют ряды сторонников Оппоблока, чем Оппоплатформы», — объясняет политолог.



Политологи сходятся во мнении о том, что Зеленский и его команда не будут объединяться с ОПЗЖ, хотя и сам Медведчук заявлял, что политсила будет находиться в оппозиции к новой власти. По последним опросам, проведенным «Социальным мониторингом» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, за партию Бойко-Медведчука готовы проголосовать 15,1% — это столько же, сколько прогнозируемо наберут «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко вместе взятые.



Предыдущие опросы также свидетельствуют о том, что высокий процент избирателей видят Бойко в кресле премьер-министра. Одновременно вполне ожидаемым является развитие событий, при котором президентская партия единолично сформирует коалицию.



Вопрос о «выборах» премьера в этой гонке — изобретение телеканала «Украина» и является предвыборной манипуляцией. Издание «Детектор медиа» приводит такой пример: «Украина» сосредоточилась на продвижении мажоритарщиков из окружения Рината Ахметова, «выборах спикера» и «выборах премьера». Премьера в Украине не выбирают, а назначают, но Владимир Гройсман все равно верит, что его могут выбрать — и делится этой верой с телезрителями «Украины».



«Мне сложно представить себе правительство, в котором уживаются Оппозиционная платформа и "Слуга народа". Высокий показатель Бойко еще ничего не значит. В любом случае, давление со стороны Москвы возможно. Однако представьте себе то давление улицы, которое начнется в случае, если Зеленский согласится на подобный противоестественный союз», — отмечает Бондаренко.



Однако очевидно, что любые сдвиги в украино-российских взаимоотношениях, которые в первую очередь касаются ситуации на Донбассе, возможны только в случае прямых контактов двух президентов. И Путин ответил на звонок Зеленского, сделанный на следующий же день после визита членов ОПЗЖ в московский офис «Единой России».



«Мы видим противостояние Зеленского и его команды, которые хотят общаться с Кремлем напрямую, без посредников, будь-то Порошенко, Климкин или Медведчук. Такая борьба за общение с РФ тоже имеет место быть сегодня», — подчеркивает Бортник.



Единой позиции самой «Оппозиционной платформы» по отношению к президенту Зеленскому на сегодня нет. В многочисленных интервью одного из лидеров ОПЗЖ Вадима Рабиновича телеканалу «112 Украина» риторика вокруг Зеленского варьировалась от открытых симпатий до обвинений в продолжении «раскольнической» политики Порошенко. А в одном из последних выступлений Рабинович и вовсе намекал на возможность союзничества: «Мы избрали молодого, перспективного, веселого и, может быть, успешного президента, я не знаю. Но если мы его не сбалансируем реальной партией мира, реальной партией экономического развития, та партия, которую я представляю».