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Російські військові вилучають алкоголь у жителів ТОТ для святкування Нового року — «ЖС»

31 грудня 2024, 11:18

Російські військові вилучають алкоголь у жителів ТОТ для святкування Нового року — «ЖС»

Представники спротиву на окупованих територіях України «Жовта Стрічка» повідомляють, що останній тиждень спостерігаються численні випадки «обшуків» у селах Генічеського та Скадовського районів для конфіскації алкоголю.

«Справжньою метою "обшуків" є крадіжка алкоголю у місцевих жителів», - йдеться у повідомленні руху.

У спротиві зазначають, що російські військові з найближчих міст призвичаїлися затарюватися алкоголем таким чином, тому ці псевдообшуки можуть відбуватися кілька разів на день різними групами окупантів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок «конкурсу» у тимчасово окупованому Старобільську може зникнути парк культури та відпочинку.

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