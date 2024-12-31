Російські військові вилучають алкоголь у жителів ТОТ для святкування Нового року — «ЖС»

Представники спротиву на окупованих територіях України «Жовта Стрічка» повідомляють, що останній тиждень спостерігаються численні випадки «обшуків» у селах Генічеського та Скадовського районів для конфіскації алкоголю.



«Справжньою метою "обшуків" є крадіжка алкоголю у місцевих жителів», - йдеться у повідомленні руху.



У спротиві зазначають, що російські військові з найближчих міст призвичаїлися затарюватися алкоголем таким чином, тому ці псевдообшуки можуть відбуватися кілька разів на день різними групами окупантів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок «конкурсу» у тимчасово окупованому Старобільську може зникнути парк культури та відпочинку.