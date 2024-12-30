Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти не виплачують шахтарям зарплату

Політика



Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив , що передумов завершення війни в Україні чи якоїсь її фази зараз немає.



Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у свою чергу заявив , що Росія не планує брати участь у другому Саміті миру, навіть якщо отримає запрошення.



США виділили Україні майже 2,5 млрд. доларів на військову допомогу. 1,25 млрд доларів із цієї суми буде передано в рамках термінової військової допомоги. Ще 1,22 млрд доларів — через ініціативу USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає не прямі постачання із запасів Пентагону, а закупівлю озброєнь у виробників.



Суспільство



Українська та російська сторони провели обмін полоненими за формулою «150 на 150». Переговори про обмін йшли за посередництва ОАЕ. Це військові — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острови Зміїного з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, зокрема азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни ВМС та ЗСУ. І також двоє цивільних, захоплених у Маріуполі.



Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилінської) уповноваженої президента України із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.



Енергетики компанії «ДТЕК» з 23 по 29 грудня повністю або частково відновили електропостачання 33 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей. Покровськ поки що без світла.



Кабмін ще на 6 місяців продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам в Україні.



На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» планує скасувати дію комендантської години з 31 грудня до 7 січня.



Заборгованість із зарплат перед шахтарями на окупованій частині Донецької області досягла трьох місяців.



Бойові дії



У селищі Ковшарівка Харківської області внаслідок російського обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею.

В окупованому Лисичанську Луганської області семеро підлітків підірвалися на вибуховому пристрої. Як повідомили в угрупуванні «ЛНР», це сталося в районі заводу «Скло». Усі семеро отримали мінно-вибухові травми.